Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Другой уровень». Белал Мухаммад высказался о потенциальном бое Топурии и Махачева

«Другой уровень». Белал Мухаммад высказался о потенциальном бое Топурии и Махачева
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о потенциальном поединке между звёздами организации, грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

«Нужно быть осторожным с желаниями. Илия не проигрывал, вокруг него много шумихи, и поэтому он бросает вызовы в попытке стать следующим Макгрегором. Ему не нужно встречаться с Исламом. Потому что Ислам – это другой уровень», — сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

26 октября на турнире UFC 308 Топурия проведёт первую защиту титула в полулёгком весе (до 65 кг) против американца Макса Холлоуэя.

Материалы по теме
Илия Топурия ответил на вопрос об уличном бое с Исламом Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android