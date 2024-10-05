«Другой уровень». Белал Мухаммад высказался о потенциальном бое Топурии и Махачева

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о потенциальном поединке между звёздами организации, грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

«Нужно быть осторожным с желаниями. Илия не проигрывал, вокруг него много шумихи, и поэтому он бросает вызовы в попытке стать следующим Макгрегором. Ему не нужно встречаться с Исламом. Потому что Ислам – это другой уровень», — сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

26 октября на турнире UFC 308 Топурия проведёт первую защиту титула в полулёгком весе (до 65 кг) против американца Макса Холлоуэя.