Субханкулов: у Гаджимагомедова вообще не будет проблем с Леоном Хартом

Непобеждённый российский боксёр-профессионал Артур Субханкулов (6-0, 4 KO) высказался о предстоящем поединке за титул WBA в весовой категории до 101,4 кг между соотечественником Муслимом Гаджимагомедовым и немцем Леоном Хартом.

«Не сомневаюсь в победе Муслима. Я видел пару боёв Харта и могу сказать, что это достаточно простенький боксёр. У Гаджимагомедова огромнейший опыт олимпийского бокса, он хорошо двигается на ногах, много бьёт. Думаю, Муслим на своей дистанции расстреляет Харта и у него вообще не возникнет проблем в этом поединке», — приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

Поединок Гаджимагомедов – Харт возглавит вечер бокса IBA, который состоится 17 октября в Уфе.