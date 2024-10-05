Тайсон Фьюри заявил о готовности провести трилогию с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил о готовности провести третий поединок с украинцем Александром Усиком в том случае, если он победит в реванше 21 декабря.

«Я верю, что между мной и Усиком будет одна из величайших трилогий. После того как я его побью, мы обязательно устроим третий бой. Не сомневаюсь», — сказал Фьюри в интервью на YouTube-канале Undisputed.

Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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