Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри заявил о готовности провести трилогию с Усиком

Тайсон Фьюри заявил о готовности провести трилогию с Усиком
Комментарии

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил о готовности провести третий поединок с украинцем Александром Усиком в том случае, если он победит в реванше 21 декабря.

«Я верю, что между мной и Усиком будет одна из величайших трилогий. После того как я его побью, мы обязательно устроим третий бой. Не сомневаюсь», — сказал Фьюри в интервью на YouTube-канале Undisputed.

Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

Материалы по теме
Тренер Дюбуа: Даниэль сломал Усика в их бою

Бой Фьюри — Усик: история конфликта:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android