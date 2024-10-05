Роман Копылов сразится с Крисом Кёртисом 11 января — MMA Fighting

Российский боец UFC Роман Копылов (13-3), выступающий в среднем весе (до 84 кг), проведёт поединок на турнире организации, который состоится 12 января, сообщает издание MMA Fighting.

Соперником Копылова станет 15-й номер рейтинга американец Крис Кёртис (31-11).

Роману Копылову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Копылова в престижнейшей организации мира пять побед и три поражения.

Крису Кёртису 37 лет. Американец выступает в UFC с 2021 году. Всего на его счету в организации пять побед и три поражения.

Путь Копылова в UFC — героическая история: