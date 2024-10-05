Гвоздик назвал фаворита в поединке Бетербиев — Бивол

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Мой фаворит — Бетербиев. Я верю, что он сохранил свою мощь, свои кондиции и свой настрой. И, опять же, вы делаете столько, сколько вам позволяет соперник. Бивол был успешен против середняков, претендентов. Я не верю, что он сможет удерживать Бетербиева джебом. Парень очень крепкий. И его мощь нивелирует ваши сильные стороны», — сказал Гвоздик в интервью на YouTube-канале Round Eight.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Бой Бетербиева и Бивола — на века