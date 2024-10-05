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Тим Цзю рассказал, что доволен тренировочным лагерем со своим легендарным отцом

Тим Цзю рассказал, что доволен тренировочным лагерем со своим легендарным отцом
Тимофей Цзю
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Экс-чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю остался доволен тренировочным лагерем, который провёл вместе со своим легендарным отцом Костей Цзю в Таиланде.

«Это был хороший опыт сближения. Сразу после моего последнего боя я попросил отца поработать со мной, и я не думал, что он действительно согласится, но он согласился. Мы снова встретились, и это был хороший опыт, который создавался годами. Было здорово общаться как отец и сын и как боец и тренер.

Он рассказывал мне истории о том, что делал на тренировках, и я хотел попробовать сделать всё то же самое», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Напомним, Тим Цзю свой следующий бой проведёт 19 октября в Орландо (США), где его ожидает противостояние с действующим чемпионом мира по версии IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым. На этом поединке в углу Тимофея должен будет присутствовать и его отец.

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