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Тренер Джервонты Дэвиса объяснил, почему в соперники был выбран Ламонт Роуч

Тренер Джервонты Дэвиса объяснил, почему в соперники был выбран Ламонт Роуч
Джервонта Дэвис
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Тренер чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса, Кэлвин Форд объяснил, почему в соперники для их бойца был выбран обладатель титула WBA во втором полулёгком весе Ламонт Роуч.

«Многие задают вопросы, почему мы выбрали именно Роуча, потому что он малоизвестен публике. Но Джервонта и Ламонт хорошо знают друг друга с давних пор. У них с Роучем были неоднократные стычки и тому подобное. Это будет довольно интересный бой, потому что Роуч приходит именно драться. Я думаю, это отличный бой. Этот поединок точно понравится зрителям», — приводит слова Форда Boxingnews24.

Напомним, что бой Дэвис — Роуч запланирован на 14 декабря в США.

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