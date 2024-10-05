Алекс Перейра — Халил Раунтри: ориентировочное время начало боя — 7:00 мск

В ночь с 5 на 6 октября на арене Delta Center в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 307. Главным событием шоу станет бой за титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории между его действующим обладателем бразильцем Алексом Перейрой и претендентом в лице американского бойца Халила Раунтри.

Ориентировочное время начала поединка — 7:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец». Посмотреть прямую трансляцию боя можно на странице эфира телеканала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 307 и событий вокруг него.