Жанибек Алимханулы прокомментировал победу над Андреем Михайловичем

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы прокомментировал свою уверенную победу над новозеландским экс-претендентом на титул с российскими корнями Андреем Михайловичем.

«Я доволен своим выступлением. Я могу его прикончить уже во втором раунде, но не стал этого делать, потому что хотел поработать в ринге. Затем он сменил тактику, и мне было интересно приспособиться к такому развитию событий и попробовать его нейтрализовать.

Этот парень очень много разговаривал перед боем, поэтому мне хотелось причинить ему настоящую боль. Просто взять и нокаутировать его во втором раунде — это слишком просто. Мне хотелось его по-настоящему избить, чтобы он принял на себя существенный урон», — сказал Алимханулы в своём интервью YouTube-каналу Boxing+MMA.

Напомним, что Алимханулы 4 октября в Сиднее (Австралия) победил Михайловича техническим нокаутом в девятом раунде.