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Магомед Анкалаев составил прогноз на главный бой UFC 307, Перейра — Раунтри

Магомед Анкалаев составил прогноз на главный бой UFC 307, Перейра — Раунтри
Магомед Анкалаев
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Один из ведущих полутяжеловесов UFC россиянин Магомед Анкалаев дал свой прогноз на грядущий бой чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе бразильца Алекса Перейры с претендентом в лице американца Халила Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

«Мой прогноз на главное событие UFC 307 — Алекс Перейра победит нокаутом с помощью магии вуду. После этого мне придётся сделать свою работу и выбить из него этих демонов. Они больше никогда не вернутся», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, бой Перейра — Раунтри возглавит турнир UFC 307, который состоится в ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США).

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