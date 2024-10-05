Магомед Анкалаев составил прогноз на главный бой UFC 307, Перейра — Раунтри

Один из ведущих полутяжеловесов UFC россиянин Магомед Анкалаев дал свой прогноз на грядущий бой чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе бразильца Алекса Перейры с претендентом в лице американца Халила Раунтри.

«Мой прогноз на главное событие UFC 307 — Алекс Перейра победит нокаутом с помощью магии вуду. После этого мне придётся сделать свою работу и выбить из него этих демонов. Они больше никогда не вернутся», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, бой Перейра — Раунтри возглавит турнир UFC 307, который состоится в ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США).