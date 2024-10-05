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Джулианна Пенья: я готова выколоть глаза и откусить пальцы Ракель Пеннингтон

Джулианна Пенья: я готова выколоть глаза и откусить пальцы Ракель Пеннингтон
Джулианна Пенья
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Претендентка на титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья заявила, что готова на всё ради победы над действующей обладательницей титула в этом дивизионе Ракель Пеннингтон — даже пойти на грубые нарушения правил.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья
06 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Ракель Пеннингтон
Не началось
Джулианна Пенья

«Если мне придётся выколоть ей глаза, я сделаю это, если мне надо будет откусить ей пальцы, то я готова к этому, я буквально сделаю всё, чтобы моя рука была поднята. Мне всё равно, что будет в клетке, я готова умереть ради этой победы.

Не знаю, как пройдёт этот бой, я не Нострадамус, у меня нет хрустального шара. Просто уверена в себе и своём плане на бой», — приводит слова Пеньи MMAFighting.

Напомним, бой Пенья — Пеннингтон состоится в ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) в соглавном событии турнира UFC 307.

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