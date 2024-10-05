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Джастин Гэтжи не заинтересован в трилогии с Дастином Порье

Джастин Гэтжи не заинтересован в трилогии с Дастином Порье
Джастин Гэтжи
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Американский легковес UFC Джастин Гэтжи заявил, что он не заинтересован в третьей встрече против своего соотечественника Дастина Порье, который накануне бросал ему вызов.

«Да, мы уже два раза проводили бой между собой, и возможно руководству UFC было бы интересно организовать нам третий бой. Если честно, то мне не особо нужен третий бой с Порье сейчас, мне это не интересно, но я готов к такому поединку, если он будет интересен публике. Я нокаутировал его, до этого нокаутировал он меня. Возможно ему обидно, что он проиграл последним, поэтому и вызывает меня на трилогию, но мне наплевать», — сказал Гэтжи в своё интервью YouTube-каналу TheSchmo.

Напомним, что сначала в апреле 2018 года Порье победил Гэтжи техническим нокаутом в четвёртом раунде, а затем в июле 2023 года Порье нокаутировал Гэтжи во втором раунде.

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