Известный тренер экс-чемпионов UFC оценил шансы Халила Раунтри в бою с Алексом Перейрой

Известный тренер в мире ММА Фирас Захаби дал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры с претендентом Халилом Раунтри.

«Верю ли я, что у Халила Раунтри есть шанс победить? Да, верю, но не думаю, что он выиграет. Почему? Перейра видел всё, что Халил Раунтри принесёт с собой в клетку.

Раунтри обладает классическим стилем тайского бойца, очень классическим. Он левша с мощным ударом. Бо́льшую часть своих боёв, 90% своих боёв он ведёт левой, даже больше. У него невероятная, мощная левая рука. Он может всё сделать. Он мощный кикер. У него замечательный клинч муай-тай с коленями и локтями, но в основном он бьёт руками и ногами. За всю свою карьеру он ни разу не пытался провести тейкдаун. Я посмотрел все его бои. Не припомню ни одного тейкдауна, ни одного. Может, он валил соперников подножками, но он не пытается повалить парней на землю приёмами. Он никогда не побеждал с помощью приёма», — сказал Захаби на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, бой Перейра — Раунтри станет главным событием турнира UFC 307, который пройдёт в ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США).