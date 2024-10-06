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Алекс Перейра — Халил Раунтри: прямая онлайн трансляция боя на UFC 307 начнётся в 7:00 мск

Алекс Перейра — Халил Раунтри: прямая онлайн трансляция боя на UFC 307 начнётся в 7:00 мск
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В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 307. Главным событием турнира станет бой чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории бразильца Алекса Перейры против американского претендента в лице Халила Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

Ориентировочное время начала поединка — 7:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец». Посмотреть прямую трансляцию боя можно на странице эфира телеканала.

Перейра выйдет на этот бой на серии из четырёх побед подряд. Свой предыдущий поединок он провёл в июне 2024 года, и победил там техническим нокаутом во втором раунде Иржи Прохазку.

Что касается Раунтри, то он идёт на серии из пяти побед подряд. Его последний бой состоялся в декабре 2023 года, где он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Энтони Смитом.

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