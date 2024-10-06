Игорь Потеря проиграл бой Сезару Алмейде единогласным решением судей на турнире UFC 307

В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 307. В одном из поединков бразильский средневес Сезар Алмейда единогласным решением судей победил украинского бойца Игоря Потерю.

Таким образом, на счету Потери стало семь поражений при 20 победах в 27 поединках. 36-летний Алмейда пришёл в ММА в 2016 году и провёл лишь шесть поединков за это время, в которых одержал пять побед и потерпел одно поражение. В последнем бою в июне 2024-го бразилец уступил россиянину Роману Копылову раздельным решением судей.

Напомним, главным событием турнира станет бой чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории бразильца Алекса Перейры против американского претендента Халила Раунтри.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Первый чемпион UFC из России: