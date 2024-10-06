Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марио Баутиста выиграл бой у Жозе Альдо раздельным решением судей, 6 октября 2024

Жозе Альдо проиграл бой Марио Баутисте раздельным решением судей на турнире UFC 307
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 307. В одном из поединков главного карда американский боец легчайшего дивизиона UFC Марио Баутиста встретился с бразильским экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Альдо. Победу одержал американец раздельным решением судей.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Жозе Альдо — Марио Баутиста (W)
06 октября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Баутиста
Окончено
SD
Жозе Альдо

Для Баутисты эта победа стала седьмой подряд. Всего на счету американца 15 побед при двух поражениях. В своём рекорде Альдо имеет 32 победы, из которых 18 он одержал досрочно, и девять поражений.

Напомним, главным событием турнира станет бой чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории бразильца Алекса Перейры против американского претендента Халила Раунтри.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Материалы по теме
UFC 307: Перейра переписывает историю лиги. Но на пути — опасный Раунтри! LIVE
Live
UFC 307: Перейра переписывает историю лиги. Но на пути — опасный Раунтри! LIVE

Первый чемпион UFC из России:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android