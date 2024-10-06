Жозе Альдо проиграл бой Марио Баутисте раздельным решением судей на турнире UFC 307

В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 307. В одном из поединков главного карда американский боец легчайшего дивизиона UFC Марио Баутиста встретился с бразильским экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Альдо. Победу одержал американец раздельным решением судей.

Для Баутисты эта победа стала седьмой подряд. Всего на счету американца 15 побед при двух поражениях. В своём рекорде Альдо имеет 32 победы, из которых 18 он одержал досрочно, и девять поражений.

Напомним, главным событием турнира станет бой чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории бразильца Алекса Перейры против американского претендента Халила Раунтри.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Первый чемпион UFC из России: