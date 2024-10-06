Конор Макгрегор обрушился с критикой на судей после поражения Жозе Альдо в UFC 307

В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 307. В одном из поединков главного карда американский боец легчайшего дивизиона Марио Баутиста встретился с бразильским экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Альдо. Победу одержал американец раздельным решением судей, что вызвало гнев одной из главных звёзд промоушена Конора Макгрегора.

«Грязное решение. Роган сказал, что судьи даже не смотрели бой. Это была история Жозе. Дерьмовое решение. Он (вероятно, речь идёт про Баутисту. — Прим. «Чемпионата») сказал, что бил только, чтобы прижать Альдо к сетке. Этого недостаточно. Судьи должны вмешиваться, этот спорт для болельщиков. Помните об этом и впредь действуйте соответствующе, судьи. Спасибо», — написал ирландский боец в соцсетях.

В главном событии вечера за титул в полутяжёлом весе сразятся Алекс Перейра и Халил Раунтри.

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