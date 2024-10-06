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Конор Макгрегор обрушился с критикой на судей после поражения Жозе Альдо в UFC 307

Конор Макгрегор обрушился с критикой на судей после поражения Жозе Альдо в UFC 307
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В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 307. В одном из поединков главного карда американский боец легчайшего дивизиона Марио Баутиста встретился с бразильским экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Альдо. Победу одержал американец раздельным решением судей, что вызвало гнев одной из главных звёзд промоушена Конора Макгрегора.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Жозе Альдо — Марио Баутиста (W)
06 октября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Баутиста
Окончено
SD
Жозе Альдо

«Грязное решение. Роган сказал, что судьи даже не смотрели бой. Это была история Жозе. Дерьмовое решение. Он (вероятно, речь идёт про Баутисту. — Прим. «Чемпионата») сказал, что бил только, чтобы прижать Альдо к сетке. Этого недостаточно. Судьи должны вмешиваться, этот спорт для болельщиков. Помните об этом и впредь действуйте соответствующе, судьи. Спасибо», — написал ирландский боец в соцсетях.

В главном событии вечера за титул в полутяжёлом весе сразятся Алекс Перейра и Халил Раунтри.

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