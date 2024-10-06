Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри и защитил пояс чемпиона UFC

В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 307. Главным событием турнира стал бой чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории бразильца Алекса Перейры против американского претендента Халила Раунтри.

Поединок завершился досрочной победой Алекса Перейры нокаутом в четвёртом раунде. Вторая часть поединка проходила под явным преимуществом бразильца, он один за одним выбрасывал удары по корпусу и лицу противника, нанеся ему немалый урон. В конце концов Раунтри упал, судья был вынужден остановить бой.

Теперь у Перейры 12 побед и два поражения в ММА. У Раунтри — 12 побед и шесть поражений. Перейра провёл третью защиту.