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Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри и защитил пояс чемпиона UFC

Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри и защитил пояс чемпиона UFC
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В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 307. Главным событием турнира стал бой чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории бразильца Алекса Перейры против американского претендента Халила Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра (W) — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Халил Раунтри

Поединок завершился досрочной победой Алекса Перейры нокаутом в четвёртом раунде. Вторая часть поединка проходила под явным преимуществом бразильца, он один за одним выбрасывал удары по корпусу и лицу противника, нанеся ему немалый урон. В конце концов Раунтри упал, судья был вынужден остановить бой.

Теперь у Перейры 12 побед и два поражения в ММА. У Раунтри — 12 побед и шесть поражений. Перейра провёл третью защиту.

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