Халил Раунтри вёл на судейских карточках после третьего раунда боя с Алексом Перейрой

В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 307. Главным событием турнира стал бой чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории бразильца Алекса Перейры против американского претендента Халила Раунтри. Поединок завершился досрочной победой Перейры нокаутом в четвёртом раунде. После окончания боя появились судейские карточки.

Фото: UFC

Стоит отметить, что, согласно судейским запискам, Халил Раунтри вёл по очкам после третьего раунда (28:29, 28:29, 28:29). Все трое судей первые два раунда отдали Раунтри, а третий — Перейре.

Напомним, Перейра одолел американца в четвёртом раунде и провёл третью защиту титула.

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