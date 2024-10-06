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Халил Раунтри вёл на судейских карточках после третьего раунда боя с Алексом Перейрой

Халил Раунтри вёл на судейских карточках после третьего раунда боя с Алексом Перейрой
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В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 307. Главным событием турнира стал бой чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории бразильца Алекса Перейры против американского претендента Халила Раунтри. Поединок завершился досрочной победой Перейры нокаутом в четвёртом раунде. После окончания боя появились судейские карточки.

Фото: UFC

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра (W) — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Халил Раунтри

Стоит отметить, что, согласно судейским запискам, Халил Раунтри вёл по очкам после третьего раунда (28:29, 28:29, 28:29). Все трое судей первые два раунда отдали Раунтри, а третий — Перейре.

Напомним, Перейра одолел американца в четвёртом раунде и провёл третью защиту титула.

Алекс Перейра — новая суперзвезда UFC

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