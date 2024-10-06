Все результаты турнира UFC 307

В ночь с 5 на 6 октября мск в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 307, в главном событии которого встречались действующий чемпион лиги в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра и американец Халил Раунтри. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами спортивного мероприятия.

UFC 307, результаты всех боёв:

Перейра победил Раунтри техническим нокаутом (раунд 4, 4:32), защитив титул в полутяжёлом весе;

Джулианна Пенья одолела Ракель Пеннингтон раздельным решением (48-47, 47-48, 48-47) и вернула себе титул чемпионки в легчайшем весе;

Марио Баутиста одержал победу в бою с Жозе Альдо раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);

Роман Долидзе победил Кевина Холланда техническим нокаутом (Раунд 1, 5:00);

Кайла Харрисон одолела Кетлин Виейру единогласным судейским решением 30-27, 30-27, 29-28);

Хоакин Бакли победил Стивена Томпсона нокаутом (Раунд 3, 2:17);

Ясмин Лусиндо победил Марину Родригез раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Александр Эрнандес одолел Остина Хаббарда раздельным судейским решением (27-30, 29-28, 29-28);

Сезар Алмейда победил Игоря Потерю единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Раян Спэнн победил Овинса Сен-Прё удушающим приёмом (guillotine choke) — (Раунд 1, 1:35);

Тиша Пеннингтон победила Карлу Эспарзу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Курт Макги победил Тима Минса удушающим приёмом (rear-naked choke) в первом раунде.

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