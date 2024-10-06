Появилось видео нокаута в бою Алекса Перейры и Халила Раунтри на UFC 307

В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 307. В главном поединке спортивного мероприятия сражались чемпион промоушена в полутяжёлой весовой категории Алекс Перейра из Бразилии и претендент Халил Раунтри, представляющий США. Поединок завершился победой Перейры нокаутом в четвёртом раунде. После боя пресс-служба UFC поделилась видео нокаута.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Eurasia.

В настоящий момент в общей сложности на счету Перейры 12 побед в смешанных единоборствах и два поражения. В активе Раунтри 12 побед при шести поражениях. Отметим, что Алекс провёл третью защиту.

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