Штырков: Джонс в полутяжёлом весе съел бы Перейру и даже не подавился

Боец RCC Иван Штырков прокомментировал победу чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры на турнире UFC 308 против Халила Раунтри.

«Перейра ударник наивысшего уровня, с отличным чувством дистанции, которая идеально сочетается с его ростом и длиной рук. Но самым его огромным плюсом, являются его же соперники, которые выходят с ним в клетку и начинают с ним драться по правилам кикбоксинга. Не знаю на что они надеются, но пока с Перейрой не начнут бороться, он так и будет всех бить.

Думаю Джонс Джонс в свое чемпионство, в полутяжелом весе, съел бы Перейру и не подавился даже", — сказал Штырков корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Иван Штырков 18 октября проведет бой против Хадиса Ибрагимова. Встреча станет главным событием турнира RCC 20.