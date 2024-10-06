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Алекс Перейра установил рекорд UFC по числу защит титулов за самое короткое время

Алекс Перейра установил рекорд UFC по числу защит титулов за самое короткое время
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Бразильский боец смешанных единоборств чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Алекс Перейра установил рекорд промоушена. Спортсмен провёл три защиты титула подряд за 175 дней. Предыдущий рекорд принадлежал американке Ронде Роузи (189 дней).

Перейра стал автором достижения после турнира по смешанным единоборствам UFC 307, где он встречался с представителем США Халилом Раунтри. Бразильский спортсмен победил его нокаутом в четвёртом раунде.
В настоящий момент в общей сложности на счету Алекса 12 побед в смешанных единоборствах и два поражения. В активе Халила 12 побед при шести поражениях.

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