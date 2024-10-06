Анкалаев поздравил Перейру с победой и заявил, что скоро придёт за титулом

Топовый 32-летний российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев прокомментировал победу чемпиона дивизиона Алекса Перейры над американцем Халилом Раунтри.

«Поздравляю обоих парней, это был отличный бой, я рад, что парень из вуду победил, и теперь мне нужно выполнить свою работу, победить Ракича, а после этого прийти и забрать титул», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Перейра нокаутировал Раунтри в четвёртом раунде после серии ударов в голову и корпус.

Анкалаев проведёт свой следующий бой 26 октября против Александара Ракича на турнире UFC 308.