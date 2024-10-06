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Клименко: Анкалаев справится с Перейрой, поэтому UFC и оттягивает их бой

Клименко: Анкалаев справится с Перейрой, поэтому UFC и оттягивает их бой
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Глава RCC Николай Клименко прокомментировал победу бразильца Алекса Перейры в поединке с американцем Халилом Раунтри. Спортсмены встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC 307. Перейра победил нокаутом в четвёртом раунде, защитив титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе.

«Думаю, что Магомед Анкалаев сможет справиться с Перейрой: у него хорошая борьба, а для победы над Перейрой это и нужно. Поэтому я думаю, что именно поэтому UFC оттягивает бой против Магомеда.

Но в целом яркая победа, достойный бой. Хочется добавить немного скорости, и тогда было бы ещё приятнее смотреть!» — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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