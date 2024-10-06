Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт пришёл на пресс-конференцию UFC 307 с кровью на руке

Дана Уайт пришёл на пресс-конференцию UFC 307 с кровью на руке
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт появился на пресс-конференции турнира UFC 307 с кровью на руке. На уточняющий вопрос журналиста глава промоушена заявил, что кровь не его, а американского бойца Халила Раунтри.

«Кровь? Нет-нет, я не тренировался. Это кровь Халила. Не моя», – сказал Дана.

Фото: Скриншот пресс-конференции

Напомним, на UFC 307 Раунтри встречался с чемпионом промоушена в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой (Бразилия). Перейра победил в четвёртом раунде, отправив соперника в нокаут. Таким образом, бразилец защитил титул. Ранее сообщалось, что он установил рекорд лиги по числу защит за самый короткий промежуток времени.

Материалы по теме
Chama! Перейра продолжает бить рекорды и уничтожать соперников
Chama! Перейра продолжает бить рекорды и уничтожать соперников

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android