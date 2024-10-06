Дана Уайт пришёл на пресс-конференцию UFC 307 с кровью на руке

Президент UFC Дана Уайт появился на пресс-конференции турнира UFC 307 с кровью на руке. На уточняющий вопрос журналиста глава промоушена заявил, что кровь не его, а американского бойца Халила Раунтри.

«Кровь? Нет-нет, я не тренировался. Это кровь Халила. Не моя», – сказал Дана.

Фото: Скриншот пресс-конференции

Напомним, на UFC 307 Раунтри встречался с чемпионом промоушена в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой (Бразилия). Перейра победил в четвёртом раунде, отправив соперника в нокаут. Таким образом, бразилец защитил титул. Ранее сообщалось, что он установил рекорд лиги по числу защит за самый короткий промежуток времени.

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