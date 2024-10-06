Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мой уровень IQ — Чужой». Макгрегор — о своих навыках бойца

«Мой уровень IQ — Чужой». Макгрегор — о своих навыках бойца
Комментарии

36-летний звёздный ирландский боец и первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулёгком и лёгком весе, Конор Макгрегор опубликовал громкое заявление в социальных сетях.

«Я величайший боец ​​на божьей зелёной земле. Мой IQ на уровне: Чужой (фантастическое инопланетное существо, показанное в серии фильмов «Чужой». — Прим. «Чемпионата»)», — написал Макгрегор в социальной сети Х (ранее Twitter).

Макгрегор пришёл в UFC в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Ранее Конор раскритиковал судейство в поединке между Жозе Альдо и Марио Баутистой на турнире UFC 307.

Материалы по теме
Конор Макгрегор обрушился с критикой на судей после поражения Жозе Альдо в UFC 307
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android