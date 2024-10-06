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Хамзат Чимаев высказался о роли Рамзана Кадырова в своей карьере

Хамзат Чимаев высказался о роли Рамзана Кадырова в своей карьере
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Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днём рождения. Вчера, 5 октября, ему исполнилось 48 лет. По словам Чимаева, Кадыров оказал большое влияние на его профессиональную карьеру.

«Я от всей души поздравляю своего дорогого старшего брата, главу ЧР, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с днём рождения. Рамзан Ахматович для меня является главным мотиватором, ведь именно благодаря ему по воле Всевышнего моя карьера возобновилась и приобрела второе дыхание, когда в самый тяжёлый момент он привёз меня домой, поговорил, дал ценные советы и оказал всевозможную поддержку, внимание и помощь и продолжает делать это по сегодняшний день. За это всё я очень сильно ему благодарен и буду таким всю свою жизнь.

Мы все знаем, какую роль он играет в жизни нашего народа, региона и страны в целом, как его любят и уважают везде. Ещё раз поздравляю вас, Рамзан Ахматович, с днём рождения, желаю здоровья, успехов и достижения всех высот в вашей очень сложной и важной для всех работе!» — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.

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