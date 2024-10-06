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Хабиб показал архивное фото с Махачевым девятилетней давности

Хабиб показал архивное фото с Махачевым девятилетней давности
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Бывший чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг), а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией. Как рассказал Хабиб, снимок был сделан в 2016 году. Вместе с ним на фото присутствуют Ислам Мамедов, Абубакар Нурмагомедов и Ислам Махачев.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 29 поединках, в которых одержал 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесом Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie. Является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами Нурмагомедов называется величайшим.

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