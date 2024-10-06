Макгрегор высказался в адрес Перейры после победы бразильца на UFC 307

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о бразильце Алексе Перейре после его поединка с американцем Халилом Раунтри.

«Если он говорит про средний вес, то это бы тяжёлый поединок. Я не буду смотреть твой следующий бой», — приводит слова Макгрегора Bloody Elbow со ссылкой на его слова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Перейра и Раунтри встречались на турнире UFC 307. Алекс победил нокаутом в четвёртом раунде. Благодаря этому результату Алекс установил рекорд промоушена по числу защит чемпионских титулов за самый короткий срок. Предыдущий рекорд принадлежал американке Ронде Роузи (189 дней).

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