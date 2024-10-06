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Дэвид Бенавидес рассказал, есть ли фаворит в поединке Бетербиева и Бивола

Дэвид Бенавидес рассказал, есть ли фаворит в поединке Бетербиева и Бивола
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27-летний американский непобеждённый боксёр-профессионал, выступающий во второй средней, в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях, Дэвид Бенавидес назвал шансы российских спортсменов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в поединке между собой.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Я склоняюсь к тому, что фаворитом будет Бивол. Но не уверен. По моему мнению, шансы у них вообще 50 на 50. Думаю, что это будет близкий, яркий и отличный бой. Но Бивол вроде как должен выйти победителем», — сказал Бенавидес в эфире Pro Boxing Fans.

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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