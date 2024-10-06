Дэвид Бенавидес рассказал, есть ли фаворит в поединке Бетербиева и Бивола

27-летний американский непобеждённый боксёр-профессионал, выступающий во второй средней, в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях, Дэвид Бенавидес назвал шансы российских спортсменов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в поединке между собой.

«Я склоняюсь к тому, что фаворитом будет Бивол. Но не уверен. По моему мнению, шансы у них вообще 50 на 50. Думаю, что это будет близкий, яркий и отличный бой. Но Бивол вроде как должен выйти победителем», — сказал Бенавидес в эфире Pro Boxing Fans.

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.