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Хилл демонстративно зевал после победы Перейры на UFC 307, Алекс остроумно отреагировал

Хилл демонстративно зевал после победы Перейры на UFC 307, Алекс остроумно отреагировал
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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Алекс Перейра ответил на вопрос по поводу реакции Джамала Хилла на свой поединок с Халилом Раунтри. После того как Перейра одолел Раунтри, видеорежиссёры запечатлели Хилла в тот момент, когда он демонстративно зевал, намекая, что поединок получился скучным.

Фото: Скриншот трансляции

«Ну и ладно. А может, он только проснулся после турнира UFC 300», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Напомним, Перейра и Хилл встречались на турнире UFC 300. Бой завершился победой Алекса нокаутом в первом раунде.

В настоящий момент в общей сложности на счету Перейры 12 побед в смешанных единоборствах и два поражения. Отметим, что Алекс провёл третью защиту.

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