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Начинающий боец Адам Кадыров внесён в Книгу рекордов России

Начинающий боец Адам Кадыров внесён в Книгу рекордов России
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Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 16-летний начинающий боец смешанных единоборств (ММА) Адам Кадыров вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта. Эту должность Кадыров-младший занял в ноябре прошлого года. Вручение сертификата состоялось на турнире АСА 180, который проходил в Грозном. Диплом вручал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, в октябре прошлого года Адам стал обладателем сразу трёх наград национальных республик. Позже он был удостоен ещё нескольких наград и премий. Кадыров-младший занимается ММА и является победителем различных спортивных соревнований.

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