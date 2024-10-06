Результаты шоу WWE Bad Blood, на котором своё возвращение совершил Дуэйн Джонсон

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Ночью, 6 октября, состоялось крупное событие в реслинг-федерации World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Bad Blood. Данное шоу относится к категории Premium Live Events (PLE), на котором проходят центральные для повествования сюжетов и титулов матчи. Также в концовке мероприятия своё возвращение совершил легендарный рестлер и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.

Дуэйн Джонсон вышел на рампу в конце шоу Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шоу:

1. СМ Панк победил Дрю Макинтайра в матче по правилам «Ад в клетке» (рестлеры сражаются без дисквалификаций внутри крупной стальной конструкции).

2. Ная Джекс защитила титул женской чемпионки в поединке против Бэйли.

3. Дамиан Прист одержал победу над Финном Балором.

4. Риа Рипли по дисквалификации победила Лив Морган (титул остался во владении Морган) после вмешательства бывшей чемпионки Ракель Родригес.

5. Коди Роудс (неоспоримый чемпион) и Роман Рейнс одержали победу над Соло Сикоа и Джейкобом Фату (группировка Bloodline).

Фото: WWE/Getty Images

Во время шоу в конфронтацию с чемпионом в тяжёлом весе Гюнтером вступил легендарный рестлер Голдберг, находящийся вместе с сыном в зрительном зале.