Дана Уайт показал фото окровавленного лица Раунтри после боя с Перейрой на UFC 307

Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото окровавленного лица американского бойца Халила Раунтри. Снимок был сделан сразу после поединка Раунтри с бразильцем Алексом Перейрой.

Фото: Пресс-служба ESPN MMA

Напомним, поединок Перейры и Раунтри проходил на турнире UFC 307 в ночь с 5 на 6 октября мск. Алекс победил нокаутом в четвёртом раунде. Благодаря этому результату бразилец установил рекорд промоушена по числу защит чемпионских титулов за самый короткий срок (175 дней). Предыдущий рекорд принадлежал представительнице США Ронде Роузи (189 дней).

На счету Раунтри сейчас 13 побед при шести поражениях в ММА. У Перейры на данный момент 12 побед в смешанных единоборствах и два поражения.

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