Конор Макгрегор обратился к чемпиону UFC Алексу Перейре с призывом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал бразильца и чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейру подняться в тяжёлый вес. С этим призывом Макгрегор выступил на своей странице в социальных сетях, разместив соответствующее видео после победы Перейры в поединке с американцем Халилом Раунтри на UFC 307. Чуть позже ирландец его удалил.

«Тяжёлый вес. Пусть поднимается в тяжёлый вес! Ну же. Тяжёлый вес», — кричал на видео Макгрегор.

Отметим, что чемпионом UFC в тяжёлом весе является Джон Джонс.

Напомним, Перейра и Раунтри встречались на турнире UFC 307 в ночь с 5 на 6 октября мск в Солт-Лейк-Сити (США). Алекс победил нокаутом в четвёртом раунде. Сейчас в активе бразильца 12 побед в смешанных единоборствах и два поражения.

Алекс Перейра — новая суперзвезда UFC: