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Экс-чемпион UFC Иржи Прохазка отреагировал на победу Перейры в бою с Раунтри

Экс-чемпион UFC Иржи Прохазка отреагировал на победу Перейры в бою с Раунтри
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился впечатлениями от поединка бразильца Алекса Перейры и представителя США Халила Раунтри. Противостояние проходило на турнире UFC 307 в ночь с 5 на 6 октября мск и завершилось победой Перейры нокаутом в четвёртом раунде. Таким образом, бразилец сохранил чемпионский титул в полутяжёлом весе.

«Только пришёл с тренировки и посмотрел главный кард UFC 307. Халил здорово действовал в первых двух раундах. После чего на первый план вышли терпение Алекса и его работа без остановок. Прекрасная охота», — написал Прохазка.

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