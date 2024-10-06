«Он всех уничтожает и всегда хочет драться». Дана Уайт выделил одного бойца UFC

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы бразильца Алекса Перейры в поединке с представителем США Халилом Раунтри. Спортсмены сражались на турнире UFC 307 в ночь с 5 на 6 октября мск. Перейра победил нокаутом в четвёртом раунде, сохранив чемпионский пояс промоушена в полутяжёлом весе.

«То, что сделал этот парень [Перейра], и то, как он это сделал, невероятно. Он всех уничтожает. Этот парень всегда хочет драться. Послушайте, ему скоро 38. Посмотрим, как всё будет складываться дальше», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В настоящий момент в общей сложности на счету Перейры 12 побед в смешанных единоборствах и два поражения. В активе Раунтри 13 побед при шести поражениях. Отметим, что Алекс провёл третью защиту.

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Перейра вспомнил прошлое и показал навыки шиномонтажа: