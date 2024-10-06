«Покажу дьявольский матч». СМ Панк — в преддверии поединка по правилам «Ад в клетке»

Минувшей ночью в Атланте состоялось шоу известной федерации реслинга WWE под названием Bad Blood. Одним из центральных матчей стал поединок популярного 45-летнего рестлера Филлипа Брукса, известного как СМ Панк, и шотландского спортсмена Дрю Макинтайра.

Это был их третий заключительный поединок, поставивший точку во вражде рестлеров, которая длилась почти 10 месяцев. За это время бойцы разменялись по победе на предыдущих крупных шоу. Поединок проходил по правилам «Ад в клетке», представляющий из себя бой без дисквалификации внутри железной конструкции. Многие поклонники и аналитики признают, что поединок рестлеров стал одним из лучших в календарном году.

СМ Панк и Дрю Макинтаер в клетке Фото: WWE/Getty Images

«Я морально готов к тому, мне нужно сделать внутри клетки, и это очень напряжённая ситуация. Чувствую, что должен показать настоящую классику. Я должен оставаться верным себе, своим убеждениям о том, что такое хороший реслинг внутри стальной клетки. Чувствую, что как компания WWE так долго отходили от этого типа матчей, что он просто стал игрушкой… Когда в действительности «Ад в клетке» должен быть представлен как самый опасный, дьявольский поединок, в котором когда-либо хотел участвовать любой боец… Я хочу вернуть всё к тому, чем оно должно быть… Хочу иметь матч, которому нужна клетка, и устроить настоящий дьявольский ужас внутри», — приводит слова Панка перед поединком издание Wrestling Inc.

После матча победу праздновал СМ Панк, а Макинтайру наложили 16 скоб на рассечённую голову.