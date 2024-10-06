Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

У Раунтри продолжала течь кровь из носа во время интервью с Роганом, Джо отреагировал

У Раунтри продолжала течь кровь из носа во время интервью с Роганом, Джо отреагировал
Комментарии

Популярный обозреватель и комментатор UFC Джо Роган не оставил без внимание кровь американского бойца Халила Раунтри, которая у него продолжала течь из носа во время интервью. Роган интервьюировал спортсмена после его поединка с представителем Бразилии Алексом Перейрой.

«У тебя много крови течёт из носа», — сказал Роган.

Несмотря на это, Раунтри отказался высморкаться и не обращал много внимания на ситуацию. В случае если нос сломан, спортсменам часто советуют ничего не делать до медицинского вмешательства, чтобы не усилить кровотечение.

Бой между Раунтри и Перейрой проходил на турнире UFC 307. Алекс победил нокаутом в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Дана Уайт показал фото окровавленного лица Раунтри после боя с Перейрой на UFC 307

Алекс Перейра — новая суперзвезда UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android