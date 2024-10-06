У Раунтри продолжала течь кровь из носа во время интервью с Роганом, Джо отреагировал

Популярный обозреватель и комментатор UFC Джо Роган не оставил без внимание кровь американского бойца Халила Раунтри, которая у него продолжала течь из носа во время интервью. Роган интервьюировал спортсмена после его поединка с представителем Бразилии Алексом Перейрой.

«У тебя много крови течёт из носа», — сказал Роган.

Несмотря на это, Раунтри отказался высморкаться и не обращал много внимания на ситуацию. В случае если нос сломан, спортсменам часто советуют ничего не делать до медицинского вмешательства, чтобы не усилить кровотечение.

Бой между Раунтри и Перейрой проходил на турнире UFC 307. Алекс победил нокаутом в четвёртом раунде.

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