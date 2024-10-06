Чемпион UFC Алекс Перейра ответил на вопрос о возможном переходе в тяжёлый вес

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Алекс Перейра поделился мнением о возможности подняться в тяжёлый дивизион.

«Если UFC хочет меня порадовать, то, как мне кажется, бой в тяжёлом весе однажды был бы для меня чем-то действительно приятным», — сказал Перейра на пресс-конференции.

В настоящий момент чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории является американец Джон Джонс.

Перейра в последнем поединке, который состоялся в ночь с 5 на 6 октября мск в Солт-Лейк-Сити (США) на UFC 307, встречался с американцем Халилом Раунтри. Алекс победил нокаутом в четвёртом раунде.

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