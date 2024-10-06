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Популярный рестлер совершил хилл-тёрн, напав на чемпиона Роудса за кулисами шоу WWE

Популярный рестлер совершил хилл-тёрн, напав на чемпиона Роудса за кулисами шоу WWE
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За кулисами шоу WWE Bad Blood 40-летний канадский рестлер Кевин Оуэнс совершил хилл-тёрн и напал на действующего неоспоримого чемпиона федерации Коди Роудса.

Хилл-тёрн — ситуация, в ходе которой положительный персонаж (фейс) совершает плохой поступок (жестоко избивает, нападает со спины, проводит запрещённые удары) в отношении другого рестлера, становясь отрицательным персонажем (хиллом).

Роудс в мейн-ивенте шоу Bad Blood в команде с предыдущим владельцем титула Романом Рейнсом встречался в поединке с самоанским дуэтом — Соло Сикоа и Джейкобом Фату (группировка Bloodline). Роудс и Рейнс одержали победу в матче.

На прошлом Premium Live Event (PLE) Bash in Berlin Роудс и Оуэнс сразились за титул Коди. Оуэнс проиграл свой титульный бой.

Фото: WWE/Getty Images

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