Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Популярный рестлер совершил хилл-тёрн, напав на чемпиона Роудса за кулисами шоу WWE

За кулисами шоу WWE Bad Blood 40-летний канадский рестлер Кевин Оуэнс совершил хилл-тёрн и напал на действующего неоспоримого чемпиона федерации Коди Роудса.

Хилл-тёрн — ситуация, в ходе которой положительный персонаж (фейс) совершает плохой поступок (жестоко избивает, нападает со спины, проводит запрещённые удары) в отношении другого рестлера, становясь отрицательным персонажем (хиллом).

Роудс в мейн-ивенте шоу Bad Blood в команде с предыдущим владельцем титула Романом Рейнсом встречался в поединке с самоанским дуэтом — Соло Сикоа и Джейкобом Фату (группировка Bloodline). Роудс и Рейнс одержали победу в матче.

На прошлом Premium Live Event (PLE) Bash in Berlin Роудс и Оуэнс сразились за титул Коди. Оуэнс проиграл свой титульный бой.