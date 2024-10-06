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Джулианна Пенья может провести бой с Кайлой Харрисон

Джулианна Пенья может провести бой с Кайлой Харрисон
Джулианна Пенья
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Чемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе Джулианна Пенья заявила, что рассматривает вариант проведения боя против Кайлы Харрисон.

«Когда я была в раздевалке и разминалась перед своим боем, моя команда внимательно смотрела бой Кайлы Харрисон и всё мне докладывали о происходящем в клетке.

Мы не были впечатлены её выступлением. Она обещала уничтожить, убить Виейру, но в итоге ничего существенного не показала в бою. Кричала, что расколет череп Кетлин, что нанесёт ей сумасшедший урон, а в итоге она вышла без единой царапины.

Но Кайла довольно популярна, и наш с ней бой определённо имеет место быть, если Аманда Нуньес снова найдёт отговорки», — сказала Пенья во время послематчевой пресс-конференции UFC 307.

Напомним, Пенья в ночь с 5 на 6 октября на турнире UFC 307 отобрала титул у Ракель Пеннингтон, победив её раздельным решением судей.

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