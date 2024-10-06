Хоакин Бакли бросил вызов Камару Усману

30-летний американский полусредневес Хоакин Бакли бросил вызов экс-чемпиону UFC в этом весе 37-летнему нигерийцу Камару Усману.

«Камару Усман, давай вытягивай сюда свою задницу, все хотят, чтобы мы провели с тобой бой. Давай, я готов. Посмотрим, кто окажется сильнее, тот, у кого серия из пяти побед, или тот, у кого серия из трёх поражений», — приводит слова Бакли Bloody Elbow.

Напомним, Бакли в ночь с 5 на 6 октября на турнире UFC 307 одержал победу нокаутом в третьем раунде над Стивеном Томпсоном и довёл серию своих побед до пяти подряд. Что касается Усмана, то он последний бой провёл в октябре 2023 года, где потерпел поражение большинством судейских голосов от Хамзата Чимаева.