Тайсон Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере, и это не Усик

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри назвал самого сложного соперника, с которым ему приходилось проводить бой, и это не абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик, а американский экс-обладатель пояса WBC Деонтей Уайлдер.

«Если называть самого сложного соперника в карьере, то я бы, наверное, назвал Деонтея Уайлдера. Я дрался с ним, когда он был на самом пике своей боевой формы. Это был гигант с динамитом в руках. Всего одной малейшей ошибки хватало для того, чтобы проиграть ему глубоким нокаутом. Это могло произойти хоть в первом, хоть в 12-м раунде.

Этот парень точно попадёт в Зал славы как один из величайших нокаутёров супертяжёлого дивизиона. Для меня всегда было главной целью победить его. Когда я видел, как он выключает своих соперников, то был в шоке от того, как у них просто выключались ноги и они лежали и не шевелились», — приводит слова Фьюри BoxingNews24.

Напомним, Тайсон трижды встречался с Уайлдером на ринге. Один бой, где Тайсону довелось несколько раз побывать в нокдауне, они свели вничью, а затем две досрочные победы уже были за Фьюри.