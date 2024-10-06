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Артур Бетербиев высказался о статусе аутсайдера перед боем с Дмитрием Биволом

Артур Бетербиев высказался о статусе аутсайдера перед боем с Дмитрием Биволом
Артур Бетербиев
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории россиянин Артур Бетербиев высказался о том, что признается аутсайдером перед боем со своим соотечественником, обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Во время подготовки мы работаем над всеми моментами. В каждом бою мы стремимся быть готовыми на все 100%. Я вообще не думаю о том, кого люди считают фаворитом в поединке. Мне вообще не нужно об этом думать. Все мои мысли направлены только на предстоящий бой. Вот и всё», — сказал Бетербиев в своем интервью YouTube-каналу FightHub TV.

Напомним, бой Бетербиев — Бивол состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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