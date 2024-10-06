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Стивен Томпсон прокомментировал поражение нокаутом от Хоакина Бакли

Стивен Томпсон прокомментировал поражение нокаутом от Хоакина Бакли
Стивен Томпсон
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон прокомментировал поражение чистым нокаутом от 30-летнего перспективного американского бойца Хоакина Бакли.

«Даже не помню, как попал обратно в отель после боя. Что ж, меня снова жёстко нокаутировали оверхендом. В прошлый раз такое было в бою с Энтони Петтисом.

Не хочу сейчас никак оправдываться, и мне нечего сказать всем тем, кто меня поддерживал сегодня. Тот рёв толпы, который был при моём выходе в октагон, — я буду помнить это вечно. Но жаль, что я не смог победить», — сказал Томпсон на видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Томпсон проиграл Бакли нокаутом в третьем раунде в ночь с 5 на 6 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США).

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