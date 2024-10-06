Ислам Махачев посетил футбольный матч «Динамо» — ЦСКА

Чемпион UFC в лёгком весе 32-летний россиянин Ислам Махачев посетил футбольный матч Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Игра проходит в эти минуты, счёт равный — 1:1.

Ислам Махачев на матче «Динамо» — «ЦСКА» Фото: Кадр трансляции

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в июне 2024 года, где одержал победу удушающим приёмом в пятом раунде над Дастином Порье и отстоял свой пояс.

Махачев завоевал свой титул в октябре 2022 года, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над Чарльзом Оливейрой. После чего он провёл три успешные защиты титула.

Всего за плечами Махачева 27 проведённых поединков, и в 26 из них он одержал победы (17 из них досрочно) при всего одном поражении.