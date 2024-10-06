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Ислам Махачев посетил футбольный матч «Динамо» — ЦСКА

Ислам Махачев посетил футбольный матч «Динамо» — ЦСКА
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Чемпион UFC в лёгком весе 32-летний россиянин Ислам Махачев посетил футбольный матч Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Игра проходит в эти минуты, счёт равный — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    
Ислам Махачев на матче «Динамо» — «ЦСКА»

Ислам Махачев на матче «Динамо» — «ЦСКА»

Фото: Кадр трансляции

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в июне 2024 года, где одержал победу удушающим приёмом в пятом раунде над Дастином Порье и отстоял свой пояс.

Махачев завоевал свой титул в октябре 2022 года, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над Чарльзом Оливейрой. После чего он провёл три успешные защиты титула.

Всего за плечами Махачева 27 проведённых поединков, и в 26 из них он одержал победы (17 из них досрочно) при всего одном поражении.

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