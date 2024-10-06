Реакция ММА-сообщества на результат боя Перейра — Раунтри

Предлагаем вашему вниманию реакцию ММА-сообщества на просторах социальной сети Х (бывший Twitter) после победы чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры над экс-претендентом на этот пояс Халилом Раунтри.
Макс Холлоуэй: «Какой же крутой бой выдали эти двое!»
Меган Андерсон: «Полутяжёлый вес можно назвать лигой Алекса Перейры».
Ренато Мойкано: «Чертова сцена из фильма!!! Какое выступление!!! Раунтри настоящий герой… большие поздравления Халилу, идеальные первые два раунда… Но как только Перейра нашёл свою дистанцию, бой был окончен».
Дастин Джейкоби: «Это было невероятно».
Напомним, Перейра победил Раунтри техническим нокаутом в четвёртом раунде.