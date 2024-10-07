Илия Топурия — о боях на турнире UFC 308: мог бы сразиться со всеми из них за одну ночь

27-летний испанский и грузинский боец смешанного стиля, выступающий в полулёгком весе под эгидой UFC, и действующий чемпион в своём дивизионе Илия Топурия высказался о предстоящих боях на турнире UFC 308.

«Со мной будет очень сложно. А в [легком весе] тем более. Если бы мне не пришлось сбрасывать вес, боже мой. Я мог бы сразиться со всеми из них за одну ночь. Со всеми из них», — написал Торпурия в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем станет главным на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). На данный момент грузин провёл 15 боёв и не имеет ни одного поражения.